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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Cenk'in boşluğu Ali ile dolacak

Cenk'in boşluğu Ali ile dolacak

Cenk Özkacar’ı ’a satan , ’den ’e kancayı taktı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki solak stoper için teklifini yapacak.

'da stoper arayışları sürerken listeye 'den girdi. Nijeryalı genç orta saha oyuncusu İbrahim Alhassan Adamu'yu Menemenspor'a gönderirken Ali için nabız yoklayan siyah-beyazlıların, ilerleyen günlerde sarı-lacivertlilerin kapasını çalacağı belirtildi. 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar'ı 'a satan Altay bu boşluğu doldurmuş olacak. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Abdülhamit'le yollar ayrılmış, kiralık oynayan Abdülkerim ise 'a dönmüştü. Şu anda stoper olarak sakatlıktan çıkan Gencer ve 39 yaşındaki ile Alanya'dan transfer edilen Lokman Gör bulunuyor. Öte yandan Afyon'da ilk etap kamp çalışması biterken, geç gelen Paixao, Gnanduillet ve De Amorim eksiklerini gidermek için Afyon'da kaldı.
  1. 22.8.2020
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