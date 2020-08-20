Adanaspor'un yeni sportif direktörü Hakan Hacıbektaşoğlu oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlılarda sportif direktörlük görevinin Hacıbektaşoğlu'na verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız Bayram Akgül ile bir araya gelen Hakan Hacıbektaşoğlu, turuncu-beyazlı ekibimizin yeni sportif direktörü oldu. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.