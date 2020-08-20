Adanaspor'un yeni sportif direktörü Hakan Hacıbektaşoğlu oldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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'un yeni sportif direktörü oldu

Adanaspor'un yeni sportif direktörü Hakan Hacıbektaşoğlu oldu

1. Lig ekiplerinden 'da sportif direktörlük görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlılarda sportif direktörlük görevinin Hacıbektaşoğlu'na verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız ile bir araya gelen , turuncu-beyazlı ekibimizin yeni sportif direktörü oldu. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

  1. 20.08.2020
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