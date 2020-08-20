Altay transferde durmuyor! William da imzaladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz FC Steaua Bükreş kulübünden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu William de Amorim ile anlaşmaya varmıştır. Son iki sezondur Yunan Xanthi kulübünde forma giyen Brezilyalı oyuncunun camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.



Altay'da şimdiye kadar dış transferde Akhisarspor'dan forvet Ergin Keleş ve sol kanat Erhan Çelenk, Cesar Grup Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür, Osmanlıspor'dan ön libero Jovan Blagojevic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan orta saha oyuncusu Jasmin Scuk, Blackpool'dan santrfor Armand Gnanduillet ve Aytemiz Alanyaspor'dan stoper Lokman Gör'le anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Takviye çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği ilk etap kampı bugün sona erdi.