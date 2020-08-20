Altay transferde durmuyor! William da imzaladı
Süper Lig hedefiyle yeni sezona başlayacak olan Altay'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok isimle kadrosunu güçlendiren İzmir ekibi 8. imzayı Brezilyalı kanat oyuncusu William de Amorim'e attırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz FC Steaua Bükreş kulübünden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu William de Amorim ile anlaşmaya varmıştır. Son iki sezondur Yunan Xanthi kulübünde forma giyen Brezilyalı oyuncunun camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.
Altay'da şimdiye kadar dış transferde Akhisarspor'dan forvet Ergin Keleş ve sol kanat Erhan Çelenk, Cesar Grup Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür, Osmanlıspor'dan ön libero Jovan Blagojevic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan orta saha oyuncusu Jasmin Scuk, Blackpool'dan santrfor Armand Gnanduillet ve Aytemiz Alanyaspor'dan stoper Lokman Gör'le anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Takviye çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği ilk etap kampı bugün sona erdi.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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