Altay transferde durmuyor! William da imzaladı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altay transferde durmuyor! 8. imza geldi

Altay transferde durmuyor! William da imzaladı

Altay transferde durmuyor! William da imzaladı

hedefiyle yeni sezona başlayacak olan Altay'da çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok isimle kadrosunu güçlendiren ekibi 8. imzayı Brezilyalı kanat oyuncusu William de Amorim'e attırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz FC kulübünden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu William de Amorim ile anlaşmaya varmıştır. Son iki sezondur Yunan Xanthi kulübünde forma giyen Brezilyalı oyuncunun camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Altay'da şimdiye kadar dış transferde Akhisarspor'dan forvet ve sol kanat Erhan Çelenk, Cesar Grup Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür, 'dan ön libero Jovan Blagojevic, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan orta saha oyuncusu Jasmin Scuk, Blackpool'dan santrfor Armand Gnanduillet ve Aytemiz 'dan stoper Lokman Gör'le anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Takviye çalışmalarını sürdüren ekibinin 'da gerçekleştirdiği ilk etap kampı bugün sona erdi.

  1. 20.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay transferde durmuyor! William da imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA