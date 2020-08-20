Altınordu'da çifte sakatlık şoku!
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da çifte sakatlık şoku yaşanıyor. Ege ekibinde sağ bek mevkisinde oynayan Kerim Alıcı'nın el parmağı, Onur Taha Takır'ın ise ayak parmağı antrenmanda girdikleri ikili mücadeleler sonucunda kırıldı.
İki futbolcunun tedavi süreçleri başlarken, teknik heyet idmanlarda sağ bek sıkıntı yaşanmaması için altyapıdan A takıma takviye yapma kararı aldı.
Öte yandan, Altınordu'nun sözleşme yenilememe kararı aldığı gurbetçi santrfor Kemal Rüzgar, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'la anlaştı. İzmir ekibinde yolların ayrıldığı Okan Derici ise 1. Lig takımlarından Cesar Grup Ümraniyespor'a transfer oldu. Kırmızı-lacivertlilerde yuvadan uçan Berkay Samancı, 2. Lig kulübü Kocaelispor'la sözleşme imzalamıştı. İç transferde 7 oyuncusuyla yollarını ayıran Altınordu, dış transferde sadece Giresunspor'dan Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı.
KIZILCABÖLÜKSPOR AÇIKLAMASI
Altınordu yönetimi, 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'un satın alınmasıyla ilgili çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kızılcabölükspor'un hazırlayıcı takımımız olması yönündeki görüşmelerimiz devam etmektedir. Kızılcabölükspor yönetimi ile iki hafta önce İzmir'de geniş çaplı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda her iki taraf da istek ve beklentilerini ortaya koyarak satın alma şartlarını görüştü. Prensipte bir anlaşma sağlanmasına rağmen maddi konular henüz kesinlik kazanmadı. Buradan hareketle medyada maddi konularla ilgili yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Anlaşmanın kesinleşmesi durumunda resmi sitemizden detaylı açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Altınordu, Kızılcabölükspor'u aldığı takdirde 2 sezondur pilot takımı olan Niğde Anadolu FK'yı devredecek.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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