Altınordu'da çifte sakatlık şoku! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Altınordu'da çifte sakatlık şoku!

'da çifte sakatlık şoku!

Altınordu'da çifte sakatlık şoku!

1. Lig ekiplerinden 'da çifte sakatlık şoku yaşanıyor. Ege ekibinde sağ bek mevkisinde oynayan Kerim Alıcı'nın el parmağı, Onur Taha Takır'ın ise ayak parmağı antrenmanda girdikleri ikili mücadeleler sonucunda kırıldı.

İki futbolcunun tedavi süreçleri başlarken, teknik heyet idmanlarda sağ bek sıkıntı yaşanmaması için altyapıdan A takıma takviye yapma kararı aldı.

Öte yandan, 'nun sözleşme yenilememe kararı aldığı gurbetçi santrfor Kemal Rüzgar, ekiplerinden 'la anlaştı. ekibinde yolların ayrıldığı ise 1. Lig takımlarından Cesar Grup Ümraniyespor'a oldu. Kırmızı-lacivertlilerde yuvadan uçan Berkay Samancı, 2. Lig kulübü Kocaelispor'la sözleşme imzalamıştı. İç transferde 7 oyuncusuyla yollarını ayıran Altınordu, dış transferde sadece Giresunspor'dan 'i kadrosuna kattı.

KIZILCABÖLÜKSPOR AÇIKLAMASI
Altınordu yönetimi, 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'un satın alınmasıyla ilgili çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kızılcabölükspor'un hazırlayıcı takımımız olması yönündeki görüşmelerimiz devam etmektedir. Kızılcabölükspor yönetimi ile iki hafta önce İzmir'de geniş çaplı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda her iki taraf da istek ve beklentilerini ortaya koyarak satın alma şartlarını görüştü. Prensipte bir anlaşma sağlanmasına rağmen maddi konular henüz kesinlik kazanmadı. Buradan hareketle medyada maddi konularla ilgili yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Anlaşmanın kesinleşmesi durumunda resmi sitemizden detaylı açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Altınordu, Kızılcabölükspor'u aldığı takdirde 2 sezondur pilot takımı olan Anadolu FK'yı devredecek.

  1. 20.08.2020
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