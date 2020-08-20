Altınordu'da Hüseyin Eroğlu'dan transfer açıklaması!

Eroğlu, yaptığı açıklamada, sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdüklerini kaydetti.

Çalışmaların çok verimli geçtiğini kaydeden Eroğlu, " Ligin 11 Eylül'de başlayacağını düşünürsek hazırlık maçı istediğimiz kadar yapamayacağız ama lige hazır olacağımızı söyleyebilirim." dedi.

Eroğlu, takımdan ayrılan isimlerin olduğunu, Ahmet İlhan Özek'i kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Temas halinde olduğumuz 3-4 futbolcu var. Bunları kadromuza katmayı düşünüyoruz. Özellikle hücum bölgesine düşünüyoruz. Ahmet İlhan aramıza katıldı, Belki aramızdan ayrılan arkadaşlarımız da olabilir. Çünkü onlara da transfer teklifleri geliyor. Süreç tabii ki önümüzde günlerde daha netleşecek. Biz şu anki kadromuzu en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz."

Lig başlayana kadar 2 veya 3 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını kaydeden Eroğlu, bu müsabakaları güçlü takımlara karşı oynamayı planladıklarını sözlerine ekledi.