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20 Ağustos 2020, Perşembe
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’den protokol duyurusu

TFF’den protokol duyurusu

, 'nün güncelleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

, 'nün güncelleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Açıklamada; hazırlıkları kapsamında TFF Sağlık Kurulu'nun, 2019-2020 sezonunun tamamlanması çerçevesinde hazırlamış olduğu protokolün yeni sezon için güncelleme çalışmalarının sürdürdüğü vurgulandı.
  1. 20.8.2020
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