Stopere Sambacı
Hatayspor, Portekiz ekibi Gil Vicente’den maestro Ribeiro’nun ardından Braga’nın 28 yaşındaki Brezilyalı stoperi Santos’u da 1 yıllığına kiraladı.
Hatayspor, Portekiz'e adeta üs kurdu. Daha önce Gil Vicente'den 10 numara Ribeiro'yu kadrosuna katan bordo-beyazlılar, bir diğer Portekiz temsilcisi Braga'nın Brezilyalı stoperi Pablo Santos'u da 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki, 1.88 boyundaki sambacı, geçen sezon Braga ve kiralık olarak gittiği Rus ekibi Rubin Kazan'da 29 maçta oynadı, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Akdeniz ekibinin Erzurum'daki kampında gerçekleştirilen imza törenine Sportif Direktör Fatih Kavlak katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Ailemize ve Pablo Santos'a hayırlı olsun" denildi.
HATAY'DA 3 İMZA DAHA YOLDA
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, camiaya transfer müjdesi verdi. Vardı, "2 kaleci ile görüşüyoruz. Biri bitmek üzere. Bir sağ bekin uçak biletine varıncaya kadar aldık. Bir orta sahayla pürüzler giderildi. Santrforda 3 seçeneğimiz var. En faydalı olanını seçeceğiz. Bir sol bek ile de hiçbir problemimiz kalmadı" dedi.
- 20.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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