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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Stopere Sambacı

Stopere Sambacı

Hatayspor, Portekiz ekibi ’den maestro Ribeiro’nun ardından ’nın 28 yaşındaki Brezilyalı stoperi Santos’u da 1 yıllığına kiraladı.

Hatayspor, Portekiz'e adeta üs kurdu. Daha önce 'den 10 numara Ribeiro'yu kadrosuna katan bordo-beyazlılar, bir diğer Portekiz temsilcisi 'nın Brezilyalı stoperi 'u da 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki, 1.88 boyundaki sambacı, geçen sezon Braga ve kiralık olarak gittiği Rus ekibi 'da 29 maçta oynadı, 1 kez de gol sevinci yaşadı. ekibinin 'daki kampında gerçekleştirilen imza törenine Sportif Direktör Fatih Kavlak katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Ailemize ve Pablo Santos'a hayırlı olsun" denildi.

HATAY'DA 3 İMZA DAHA YOLDA
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, camiaya transfer müjdesi verdi. Vardı, "2 kaleci ile görüşüyoruz. Biri bitmek üzere. Bir sağ bekin uçak biletine varıncaya kadar aldık. Bir orta sahayla pürüzler giderildi. Santrforda 3 seçeneğimiz var. En faydalı olanını seçeceğiz. Bir sol bek ile de hiçbir problemimiz kalmadı" dedi.

  1. 20.8.2020
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