Stopere Sambacı

Hatayspor, Portekiz'e adeta üs kurdu. Daha önce Gil Vicente'den 10 numara Ribeiro'yu kadrosuna katan bordo-beyazlılar, bir diğer Portekiz temsilcisi Braga'nın Brezilyalı stoperi Pablo Santos'u da 1 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki, 1.88 boyundaki sambacı, geçen sezon Braga ve kiralık olarak gittiği Rus ekibi Rubin Kazan'da 29 maçta oynadı, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Akdeniz ekibinin Erzurum'daki kampında gerçekleştirilen imza törenine Sportif Direktör Fatih Kavlak katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Ailemize ve Pablo Santos'a hayırlı olsun" denildi.



HATAY'DA 3 İMZA DAHA YOLDA

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, camiaya transfer müjdesi verdi. Vardı, "2 kaleci ile görüşüyoruz. Biri bitmek üzere. Bir sağ bekin uçak biletine varıncaya kadar aldık. Bir orta sahayla pürüzler giderildi. Santrforda 3 seçeneğimiz var. En faydalı olanını seçeceğiz. Bir sol bek ile de hiçbir problemimiz kalmadı" dedi.