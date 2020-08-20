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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Pavelka Prag yolcusu

Pavelka Prag yolcusu

'da forma giyen Pavelka, Çekya basınına yaptığı açıklamada ülkesinin önemli ekibi kulübünün kendisiyle ilgilendiğini söyledi.

'da forma giyen Pavelka, Çekya basınına yaptığı açıklamada ülkesinin önemli ekibi kulübünün kendisiyle ilgilendiğini söyledi. 5 sezondur Kasımpaşa'da forma giyen Pavelka'nın sözleşmesi, 2021 yılında sona eriyor. 29 yaşındaki orta saha geçen sezon fazla şans bulamazken, 10 maçta görev aldı.
  1. 20.8.2020
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