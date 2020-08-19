Pavelka: Sparta Prag'a dönme fikri bana mantıklı geliyor
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Pavelka'dan transfer sözleri geldi. Çekyalı futbolcu, Sparta Prag'a dönme fikri bana mantıklı geliyor." ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa'da 2016 Ocak'tan bu yana forma giyen ve sergilediği istikrarlı performansla dikkati çeken 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Çekya basınına açıklamalarda bulundu.
Çekya Milli Takımı'nda da forma giyen Pavelka, Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu belirterek, "Geleceğimle ilgili önemli kararlar almam gereken bir dönemdeyim. Sparta Prag, benimle ilgileniyor. Sportif Direktör Tomas Rosicky'nin yaklaşımı ve vizyonu beni çok etkiledi. Sparta Prag'a dönme fikri bana mantıklı geliyor." ifadelerini kullandı.
İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Pavelka, "Kasımpaşa, en zor dönemlerimde bana destek oldu. Elbette bedelsiz gitmeme izin vereceklerine inanmıyorum ancak ne pahasına olursa olsun beni burada tutmak isteyeceklerini de düşünmüyorum. Bu süreç şimdi sonuçlanmasa bile ocak ayında gelecek sezon için sözleşme imzalama hakkım doğuyor. Ancak ben konunun daha hızlı çözülmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Pavelka, Kasımpaşa'da forma giydiği 4,5 sezonda tüm kulvarlarda 120 maçta 5 gol kaydetti.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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