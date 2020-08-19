Pavelka: Sparta Prag'a dönme fikri bana mantıklı geliyor - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kasımpaşa Pavelka'dan transfer açıklaması! Gitmek istediği takım...

Pavelka: 'a dönme fikri bana mantıklı geliyor

Pavelka: Sparta Prag'a dönme fikri bana mantıklı geliyor

Süper Lig ekiplerinden 'nın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Pavelka'dan transfer sözleri geldi. Çekyalı futbolcu, 'a dönme fikri bana mantıklı geliyor." ifadelerini kullandı.

'da 2016 Ocak'tan bu yana forma giyen ve sergilediği istikrarlı performansla dikkati çeken 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Çekya basınına açıklamalarda bulundu.

Çekya 'nda da forma giyen Pavelka, Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu belirterek, "Geleceğimle ilgili önemli kararlar almam gereken bir dönemdeyim. , benimle ilgileniyor. Sportif Direktör Tomas Rosicky'nin yaklaşımı ve vizyonu beni çok etkiledi. Sparta Prag'a dönme fikri bana mantıklı geliyor." ifadelerini kullandı.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Pavelka, "Kasımpaşa, en zor dönemlerimde bana destek oldu. Elbette bedelsiz gitmeme izin vereceklerine inanmıyorum ancak ne pahasına olursa olsun beni burada tutmak isteyeceklerini de düşünmüyorum. Bu süreç şimdi sonuçlanmasa bile ocak ayında gelecek sezon için sözleşme imzalama hakkım doğuyor. Ancak ben konunun daha hızlı çözülmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pavelka, Kasımpaşa'da forma giydiği 4,5 sezonda tüm kulvarlarda 120 maçta 5 gol kaydetti.


  1. 19.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pavelka: Sparta Prag'a dönme fikri bana mantıklı geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA