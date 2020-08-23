Gyasi Samsun’da
Karadeniz ekibi, CSKA Sofya forması giyen Ganalı futbolcu Edwin Gyasi’yi kadrosuna kattı. 29 yaşındaki sağ kanat ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Gyasi’nin tek isteği başarı.
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Samsunspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda takviyeler yapan Karadeniz ekibi, dün de CSKA Sofya'nın sağ kanat oyuncusu Edwin Gyasi ile sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki tecrübeli fubolcu ile 2+1 yıllık anlaşma yapıldı. 1.85 boyundaki Ganalı futbolcunun 1 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olduğu bildirildi. Transfer döneminde ismi başka Türk takımları ile de anılan Gyasi bir ara Beşiktaş'ın da listesinde yer almıştı.
KULÜBÜN HEYECANI BENİ ETKİLEDİ
Daha önce AZ Alkmaar, Twente, Heracles Almelo, FC Dallas, SC Telstar ve Aalesunds FK gibi takımlarda forma giyen Ganalı futbolcu, kulüp kariyerinde 259 resmi maçta 40 gol, 29 asistlik performans sergiledi. Ülkesinin milli takımında da 5 maçta 1 gol kaydetti. Hollanda doğumlu olan 29 yaşındak tecrübeli krampon, Samsunspor'un heyecanının kendisini çok etkilediğini belirtip "Bu heyecana ortak olmak ve Samsunspor'un başarılarında pay sahibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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