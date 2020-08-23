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23 Ağustos 2020, Pazar
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Menemen’de iki imza

Menemen’de iki imza

1. 'de 2. sezonuna girecek , transferde iki oyuncuya imza attırdı.

1. 'de 2. sezonuna girecek , transferde iki oyuncuya imza attırdı. Sarı-lacivertliler, son olarak Altay'da forma giyen kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu ile 'nın Havelse ekibinden orta saha Berkan İbrahim Çakır'ı renklerine bağladı.

  1. 23.8.2020
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