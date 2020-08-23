Menemen’de iki imza

TFF 1. Lig'de 2. sezonuna girecek Menemenspor, transferde iki oyuncuya imza attırdı. Sarı-lacivertliler, son olarak Altay'da forma giyen kanat oyuncusu Oğuz Han Aynaoğlu ile Almanya'nın Havelse ekibinden orta saha Berkan İbrahim Çakır'ı renklerine bağladı.