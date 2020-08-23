Es-Es fizik çalışıyor
Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Eskişehirspor'da teknik direktör Mustafa Özer çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Eskişehirspor'da teknik direktör Mustafa Özer çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özer, "Kondisyon anlamında özellikle genç oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Fizik, teknik ve taktik çalışıyoruz. 27 Ağustos'ta takıma 2 gün izin vereceğiz. 30 Ağustos'ta yeniden toplanacağız" diye konuştu.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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