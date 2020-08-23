Es-Es fizik çalışıyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Es-Es fizik çalışıyor

Es-Es fizik çalışıyor

Es-Es fizik çalışıyor

hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren 'da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren 'da çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özer, "Kondisyon anlamında özellikle genç oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Fizik, teknik ve taktik çalışıyoruz. 27 'ta takıma 2 gün izin vereceğiz. 30 Ağustos'ta yeniden toplanacağız" diye konuştu.

  1. 23.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Es-Es fizik çalışıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA