Es-Es fizik çalışıyor

Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Eskişehirspor'da teknik direktör Mustafa Özer çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özer, "Kondisyon anlamında özellikle genç oyuncularımıza yükleme yapıyoruz. Fizik, teknik ve taktik çalışıyoruz. 27 Ağustos'ta takıma 2 gün izin vereceğiz. 30 Ağustos'ta yeniden toplanacağız" diye konuştu.