Alt liglerden haberler (22.08.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
4 GENCE KANCA
Altınordu'da satış listesine konulan 4 genç futbolcuya, 2. Lig'in yeni takımı 24Erzincanspor talip oldu. 24Erzincanspor'un, forvetler Fatih Aktay ve Embiya Ayyıldız, sol bek Hakkı Peker ve sağ bek Berkay Tekin için nabız yokladığı belirtildi. Görüşmeler birkaç gün içinde netleşecek.
TUZLA COŞTU
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor, 3 transfere birden imza attı. İstanbul temsilcisi; Prince Segbefia, Okan Dernek ve Ahmet Yazar'ı kadrosuna kattı. Togolu Segbefia ve Okan Dernek orta saha, Ahmet Yazar ise sol kanatta forma giyiyor.
BURSA'DA CORONA
Bursaspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada, Covid-19 belirtileri görülen bir oyuncuya test uygulandığı bildirildi. Söz konusu futbolcunun hastanede karantinaya alındığı duyuruldu ve "Özlüce Tesislerimiz giriş çıkışlara kapatılmıştır" denildi.
TARSUS İY'DE 12 İMZA
TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İY, 2020-21 futbol sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı. İç transferde 12 oyuncuyla yeniden anlaşma sağlandı. Kaleciler Barış ve Anıl, oyunculardan Kaplan, Çağrı, Samet, İbrahim, Aytaç, Onur, Asım, Mert, Cem, Mahsun ile sözleşme yenilendi.
BUCA ALTYAPIYA DÖNDÜ
3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, altyapıda ciddi bir değişime gittiklerini ve örnek bir yapı oluşturacaklarını vurguladı. Başkan Aktaş, "Altyapımızı eski günlerine döndürmek üzereyiz. Ancak hedefimiz eski günlerin çok ötesinde bir yapı oluşturmak" dedi.
NEVŞEHİR BEHİÇ'LE DEVAM
3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Başarılı file bekçisi Onur Behiç ile tekrar anlaştı. Behiç, kırmızı-beyazlı yönetimle görüşerek, 2020-2021 sezonunun da takımda kaldı.
- 23.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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