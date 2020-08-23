Alt liglerden haberler (22.08.20)

4 GENCE KANCA

Altınordu'da satış listesine konulan 4 genç futbolcuya, 2. Lig'in yeni takımı 24Erzincanspor talip oldu. 24Erzincanspor'un, forvetler Fatih Aktay ve Embiya Ayyıldız, sol bek Hakkı Peker ve sağ bek Berkay Tekin için nabız yokladığı belirtildi. Görüşmeler birkaç gün içinde netleşecek.

TUZLA COŞTU

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor, 3 transfere birden imza attı. İstanbul temsilcisi; Prince Segbefia, Okan Dernek ve Ahmet Yazar'ı kadrosuna kattı. Togolu Segbefia ve Okan Dernek orta saha, Ahmet Yazar ise sol kanatta forma giyiyor.

BURSA'DA CORONA

Bursaspor'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada, Covid-19 belirtileri görülen bir oyuncuya test uygulandığı bildirildi. Söz konusu futbolcunun hastanede karantinaya alındığı duyuruldu ve "Özlüce Tesislerimiz giriş çıkışlara kapatılmıştır" denildi.

TARSUS İY'DE 12 İMZA

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İY, 2020-21 futbol sezonu öncesi transfer çalışmalarına başladı. İç transferde 12 oyuncuyla yeniden anlaşma sağlandı. Kaleciler Barış ve Anıl, oyunculardan Kaplan, Çağrı, Samet, İbrahim, Aytaç, Onur, Asım, Mert, Cem, Mahsun ile sözleşme yenilendi.

BUCA ALTYAPIYA DÖNDÜ

3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da başkan Cihan Aktaş, altyapıda ciddi bir değişime gittiklerini ve örnek bir yapı oluşturacaklarını vurguladı. Başkan Aktaş, "Altyapımızı eski günlerine döndürmek üzereyiz. Ancak hedefimiz eski günlerin çok ötesinde bir yapı oluşturmak" dedi.

NEVŞEHİR BEHİÇ'LE DEVAM

3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da kırmızı beyazlı yönetim yeni sezonda da Başarılı file bekçisi Onur Behiç ile tekrar anlaştı. Behiç, kırmızı-beyazlı yönetimle görüşerek, 2020-2021 sezonunun da takımda kaldı.