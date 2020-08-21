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21 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: 'da corona virüsü şoku!

Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku!

Son dakika haberi... Kulübü, erkek takımının idari ekibinden bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübü, erkek takımının idari ekibinden bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve 'ın katkılarıyla dün sabah (20 Ağustos Perşembe) yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası idari ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 23:33
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