Son dakika: Galatasaray'da corona virüsü şoku!
Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (20 Ağustos Perşembe) yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası idari ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.
Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.
Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 23:33
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