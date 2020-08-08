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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Erginer Akigo’ya

Erginer Akigo’ya

Yılmaz Vural'la yola devam etmeme kararı alan yönetim, 'e teklif sundu.

Yılmaz Vural'la yola devam etmeme kararı alan yönetim, 'e teklif sundu. 50 yaşındaki teknik adamla imza aşamasına gelindiği belirtildi. Son olarak Denizlispor'da görev yapan Erginer'in, yeni sezonda yeşil-siyahlı takımı çalıştırması bekleniyor.

  1. 8.8.2020
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