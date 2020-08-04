Alt liglerden haberler (04.08.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
GİRESUN'DA HEYECAN
Giresunspor'da kongre heyecanı yaşanıyor. Başkan adayı Osman Çırak, "Şampiyonluk sözünü vermiyorum ama gurur duyacağımız bir takım vaat ediyoruz. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla kulübün geleceğini garanti altına alacak önemli hamleler yapacağız. Şehir olarak kenetleneceğiz" dedi. Seçim 8 Ağustos'ta yapılacak.
2. LİG VE 3. LİG BÖLGESEL OLSUN
Buca Başkanı Cihan Aktaş, TFF 2. Lig ve 3. Lig'lerinin bölgesel liglere dönülmesi gerektiğini söyledi. Aktaş, "Böylece takımlar, otobüs ile deplasmana gidebilir. 3. Lig'de play-off oynayanların yükselmesi gerek. 2. Lig'de 16 takımlı bölgesel 3 grubun oluşması kaliteyi artıracaktır" diye konuştu.
ALTAY'IN HEDEFİ BAYRAM
Altay, Niğde Anadolu'dan ayrılan sağ bek Bayram Büstaç'ı radarına aldı. 21 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bayram'ı Altay'ın yanı sıra Menemenspor ile bu sezon 2. Lig'e yükselen Karacabey'in de takipte olduğu ifade edildi.
NAZİLLİ'DE HÜSEYİN ATAĞI
3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor'dan Hüseyin Afkan'ın peşine düştü. Ege ekibi, 23 yaşındaki orta saha ile görüşmelere başladı. Hüseyin, 4 sezondur formasını giydiği İstanbul ekibinde 126 karşılaşmada 13 gol atmayı başardı.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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