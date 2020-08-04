Alt liglerden haberler (04.08.20) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (04.08.20)

Alt liglerden haberler (04.08.20)

Alt liglerden haberler (04.08.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

GİRESUN'DA HEYECAN

Giresunspor'da kongre heyecanı yaşanıyor. Başkan adayı Osman Çırak, "Şampiyonluk sözünü vermiyorum ama gurur duyacağımız bir takım vaat ediyoruz. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla kulübün geleceğini garanti altına alacak önemli hamleler yapacağız. Şehir olarak kenetleneceğiz" dedi. 8 Ağustos'ta yapılacak.

2. LİG VE 3. LİG BÖLGESEL OLSUN

Buca Başkanı Cihan Aktaş, 2. Lig ve 3. Lig'lerinin bölgesel liglere dönülmesi gerektiğini söyledi. Aktaş, "Böylece takımlar, otobüs ile deplasmana gidebilir. 3. Lig'de play-off oynayanların yükselmesi gerek. 2. Lig'de 16 takımlı bölgesel 3 grubun oluşması kaliteyi artıracaktır" diye konuştu.

ALTAY'IN HEDEFİ BAYRAM

Altay, Anadolu'dan ayrılan sağ bek Bayram Büstaç'ı radarına aldı. 21 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bayram'ı Altay'ın yanı sıra Menemenspor ile bu sezon 2. Lig'e yükselen Karacabey'in de takipte olduğu ifade edildi.

NAZİLLİ'DE HÜSEYİN ATAĞI

3. Lig ekibi , 'dan Hüseyin Afkan'ın peşine düştü. Ege ekibi, 23 yaşındaki orta saha ile görüşmelere başladı. Hüseyin, 4 sezondur formasını giydiği ekibinde 126 karşılaşmada 13 gol atmayı başardı.

  1. 4.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alt liglerden haberler (04.08.20) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA