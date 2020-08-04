Alt liglerden haberler (04.08.20)

GİRESUN'DA HEYECAN

Giresunspor'da kongre heyecanı yaşanıyor. Başkan adayı Osman Çırak, "Şampiyonluk sözünü vermiyorum ama gurur duyacağımız bir takım vaat ediyoruz. Şeffaf bir yönetim anlayışıyla kulübün geleceğini garanti altına alacak önemli hamleler yapacağız. Şehir olarak kenetleneceğiz" dedi. Seçim 8 Ağustos'ta yapılacak.

2. LİG VE 3. LİG BÖLGESEL OLSUN

Buca Başkanı Cihan Aktaş, TFF 2. Lig ve 3. Lig'lerinin bölgesel liglere dönülmesi gerektiğini söyledi. Aktaş, "Böylece takımlar, otobüs ile deplasmana gidebilir. 3. Lig'de play-off oynayanların yükselmesi gerek. 2. Lig'de 16 takımlı bölgesel 3 grubun oluşması kaliteyi artıracaktır" diye konuştu.

ALTAY'IN HEDEFİ BAYRAM

Altay, Niğde Anadolu'dan ayrılan sağ bek Bayram Büstaç'ı radarına aldı. 21 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Bayram'ı Altay'ın yanı sıra Menemenspor ile bu sezon 2. Lig'e yükselen Karacabey'in de takipte olduğu ifade edildi.

NAZİLLİ'DE HÜSEYİN ATAĞI

3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor, Halide Edip Adıvarspor'dan Hüseyin Afkan'ın peşine düştü. Ege ekibi, 23 yaşındaki orta saha ile görüşmelere başladı. Hüseyin, 4 sezondur formasını giydiği İstanbul ekibinde 126 karşılaşmada 13 gol atmayı başardı.