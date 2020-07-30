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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Timsah’ta Akdemir sesleri

Timsah’ta Akdemir sesleri

Geçen dönem başkan adayı olan işadamı , “ kararı alınır ve ortam oluşursa, aday olabilirim” dedi.

Geçtiğimiz dönemde başkan adayı olan işadamı 'in adı yeniden gündeme geldi. Hüseyin Akdemir, "Bursaspor'un bu durumda olmasına çok üzülüyorum. kararı alınırsa ve ortam oluşursa, aday olabilirim" dedi. Kulüpteki ekonomik sıkıntıyı bildiğini vurgulayan Akdemir, FOTOMAÇ'a şunları söyledi: "Böyle büyük bir kentin gözbebeği takımının bu durumda olmaması gerekir. Ekip arkadaşlarımla durum değerlendirmesi yapıyoruz. Amacımız Bursaspor'u layık olduğu yere getirmektir."
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
  1. 30.7.2020
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