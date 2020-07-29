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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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’da ilk hedef Öğür

Altay’da ilk hedef Öğür

hız veren , Ümraniye'nin tecrübeli eldiveni 'le masaya oturacak. ekibi, 30 yaşındaki kaleciyle anlaşamazsa eski oyuncusu 'ye yönelecek. Altay'dan yetişen Gökhan, en son Akhisar'da oynadı.

hız veren , Ümraniye'nin tecrübeli eldiveni 'le masaya oturacak. ekibi, 30 yaşındaki kaleciyle anlaşamazsa eski oyuncusu 'ye yönelecek. Altay'dan yetişen Gökhan, en son Akhisar'da oynadı.

  1. 29.7.2020
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