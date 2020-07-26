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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Koşukavak’ın yerine 5 aday

Koşukavak’ın yerine 5 aday

Koşukavak’ın yerine 5 aday

Altay'da 'ın kalıp kalmayacağı netlik kazanmazken, yönetim her ihtimale karşı adaylarını belirledi.

Altay'da 'ın kalıp kalmayacağı netlik kazanmazken, yönetim her ihtimale karşı adaylarını belirledi. Siyah-beyazlıların Ramazan Kurşunlu, , Mustafa Özer, Giray Bulak ve 'dan biriyle anlaşmayı planladığı öğrenildi.

  1. 26.7.2020
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