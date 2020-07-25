Keçiörengücü teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Sayın Serkan Özbalta ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği büyük hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz."