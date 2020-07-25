Keçiörengücü teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Keçiörengücü ile yollarını ayırdı

Keçiörengücü teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdı

Tarihinde ilk kez çıktıkları 1. Lig’de 2019-2020 sezonunu 8. sırada tamamlayan , ile yapılan görüşmeler sonrasında yolları ayırma kararı aldı.

Başkent ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz Sayın ile karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine, kulübümüze verdiği büyük hizmetler için teşekkür eder bundan sonraki teknik direktörlük hayatında başarılar dileriz."

  1. 25.07.2020
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