Süper Lig aşkına

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları bugün yapılacak. Yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşılaşacak. Bursaspor-Adana Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek ve beIN SPORTS MAX 1'den yayınlanacak. İstanbul'da Vefa Stadı'nda aynı saatte oynanacak F.Karagümrük-Akhisarspor maçında ise Ali Palabıyık düdük çalacak. Bu maç da beIN SPORTS MAX 2'den yayınlanacak. Rövanşlar 26 Temmuz Pazar günü Adana ve Manisa'da yapılacak. 30 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek finalin yeri daha sonra açıklanacak.

TİMSAHLAR GERİ SAYIMDA

TFF 1. Lig'e 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan, geçen sezon Süper Lig'e veda eden Bursaspor, istikrarsız geçen normal sezonu 6. tamamlayarak Play-Off'ta oynama hakkı kazandı. İki kez teknik adam değişikliğine giden Timsahlar, son 2 haftada kaybettiği 5 puanın ardından sıralamada gerilerken, sezon içinde 3 puanı da silindi.

EN ÇOK ATAN DEMİRSPOR

Lİgde 31. haftada 2. sıraya yükselen Adana Demirspor ise sonraki hafta evinde Altay ile 2-2 berabere kalınca koltuğu Erzurum'a kaptırdı. Bu puan kaybı aynı zamanda Adana ekibinin, ligdeki son 7 maçındaki tek puan kaybı olurken kalan 6 maçtan ise galip ayrıldılar. Formda Demirspor ayrıca 71 golle ligin en golcü takımı oldu.

YILMAZ VURAL FAKTÖRÜ

Karagümrük'ü bu yıl normal sezonda deplasmanda 3-2 yenip evindeki rövanşı 2-0 kaybeden Akhisarspor, Yılmaz Vural yönetiminde son ayların en formda takımı olmasına rağmen Süper Lig hedefini ıskalayıp şansını Play-Off'a bıraktı. Son 5 yılda 3. kez 1. Lig'de bir takıma Play-Off oynatacak Vural, Akhisar'a avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

FATİH KARAGÜMRÜK SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u saf dışı bırakarak TFF 1. Lig'e çıkan Fatih Karagümrük, önemli bir sürprizi gerçekleştirdi. Başkan Süleyman Hurma yönetiminde yeniden yapılanan ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen kırmızı-siyahlılar, sezon içinde inişli-çıkışlı grafiğine rağmen Play-Off'lara kalmayı başardı. İstanbul temsilcisi, iki sezonda iki lig atlayıp Süper bileti almak için oldukça iddialı.