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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Süper Lig aşkına

1. Lig'de Hatayspor ve Erzurumspor'dan sonra 'e çıkacak son takımı belirleyecek play-off maçları bugün başlıyor. Yarı final ilk maçlarında , ’u, F.Karagümrük de Akhisarspor’u ağırlayacak.

'e yükselecek son takımın belli olacağı 1. Lig play-off etabında yarı finalin ilk maçları bugün yapılacak. Yarı final ilk maçlarında ile , ile Akhisarspor karşılaşacak. Bursaspor- Demirspor maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek ve beIN SPORTS MAX 1'den yayınlanacak. 'da Vefa Stadı'nda aynı saatte oynanacak F.Karagümrük-Akhisarspor maçında ise düdük çalacak. Bu maç da beIN SPORTS MAX 2'den yayınlanacak. Rövanşlar 26 Temmuz Pazar günü Adana ve 'da yapılacak. 30 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek finalin yeri daha sonra açıklanacak.

TİMSAHLAR GERİ SAYIMDA
TFF 1. Lig'e 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan, geçen sezon Süper Lig'e veda eden Bursaspor, istikrarsız geçen normal sezonu 6. tamamlayarak Play-Off'ta oynama hakkı kazandı. İki kez teknik adam değişikliğine giden Timsahlar, son 2 haftada kaybettiği 5 puanın ardından sıralamada gerilerken, sezon içinde 3 puanı da silindi.

EN ÇOK ATAN DEMİRSPOR
Lİgde 31. haftada 2. sıraya yükselen Adana Demirspor ise sonraki hafta evinde Altay ile 2-2 berabere kalınca koltuğu 'a kaptırdı. Bu puan kaybı aynı zamanda Adana ekibinin, ligdeki son 7 maçındaki tek puan kaybı olurken kalan 6 maçtan ise galip ayrıldılar. Formda Demirspor ayrıca 71 golle ligin en golcü takımı oldu.

YILMAZ VURAL FAKTÖRÜ
Karagümrük'ü bu yıl normal sezonda deplasmanda 3-2 yenip evindeki rövanşı 2-0 kaybeden Akhisarspor, yönetiminde son ayların en formda takımı olmasına rağmen Süper Lig hedefini ıskalayıp şansını Play-Off'a bıraktı. Son 5 yılda 3. kez 1. Lig'de bir takıma Play-Off oynatacak Vural, Akhisar'a avantajlı bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

FATİH KARAGÜMRÜK SÜRPRİZİ
Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u saf dışı bırakarak TFF 1. Lig'e çıkan Fatih Karagümrük, önemli bir sürprizi gerçekleştirdi. Başkan yönetiminde yeniden yapılanan ve hedefini Süper Lig olarak belirleyen kırmızı-siyahlılar, sezon içinde inişli-çıkışlı grafiğine rağmen Play-Off'lara kalmayı başardı. İstanbul temsilcisi, iki sezonda iki lig atlayıp Süper bileti almak için oldukça iddialı.

  1. 22.7.2020
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