Alt liglerden haberler (15.07.2020)
Alt liglerde günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
HATAYSPOR'DA SEZON PLANLAMASI
TFF 1. Lig'de geçtiğimiz hafta Adana'yı 2-1 yenen ve bitime 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da yönetim, yeni sezon planlaması için toplandı. Hatay Gastronomi Evi'nde gerçekleşen toplantıda, 2020-2021 sezonunda mücadele edilecek Süper Lig'in planlamasının yapıldığı belirtildi. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da katıldı.
AKİGO'DA YILMAZ VURAL UMUTLU
1. Lig'de son haftaya Erzurum'un 2 puan gerisinde giren Akhisar'da Yılmaz Vural, az da olsa Süper Lig şanslarının sürdüğünü söyledi. Vural, "Düşen Adana'nın Hatay önündeki futbolunu gördük. Takımların adaletine inanıyorum" dedi.
TFF 1. Lig'de Menemenspor, yeni sezon için kolları sıvadı. Teknik Direktör Cenk Laleci, "Gelecek için planlama yapacağız ve daha iyi bir Menemenspor için çok çalışacağız" şeklinde konuştu.
TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'da Asbaşkan Onur Göçmez, transfer politikalarını açıkladı. Göçmez, "Kanat, stoper, forvet ve orta sahaya takviye yapacağız" bilgisini verdi.
Giresun'da başkan Sacit Ali Eren'in olağanüstü kongre kararının ardından ilk adaylık açıklaması Hakan Karaahmet'ten geldi. Karaahmet, Çotanaklarda 3 dönem genel kaptanlık yaptı.
TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü, İshak Çakmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 27 yaşındaki orta saha, Başkent ekibi ile bu sezon TFF 1. Lig'de 26 karşılaşmada forma giydi.
- 15.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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