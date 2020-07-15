Alt liglerden haberler (15.07.2020) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Alt liglerden haberler (15.07.2020)

Alt liglerden haberler (15.07.2020)

Alt liglerde günün öne çıkan haberlerini ve kulüplerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

HATAYSPOR'DA SEZON PLANLAMASI
1. Lig'de geçtiğimiz hafta 'yı 2-1 yenen ve bitime 1 hafta kala şampiyon olarak 'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da yönetim, planlaması için toplandı. Gastronomi Evi'nde gerçekleşen toplantıda, 2020-2021 sezonunda mücadele edilecek Süper Lig'in planlamasının yapıldığı belirtildi. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da katıldı.

AKİGO'DA YILMAZ VURAL UMUTLU
1. Lig'de son haftaya 'un 2 puan gerisinde giren Akhisar'da , az da olsa Süper Lig şanslarının sürdüğünü söyledi. Vural, "Düşen Adana'nın Hatay önündeki futbolunu gördük. Takımların adaletine inanıyorum" dedi.

TFF 1. Lig'de Menemenspor, yeni sezon için kolları sıvadı. Teknik Direktör Cenk Laleci, "Gelecek için planlama yapacağız ve daha iyi bir Menemenspor için çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor'da Asbaşkan Onur Göçmez, transfer politikalarını açıkladı. Göçmez, "Kanat, stoper, forvet ve orta sahaya takviye yapacağız" bilgisini verdi.

'da başkan Sacit Ali Eren'in olağanüstü kongre kararının ardından ilk adaylık açıklaması Hakan Karaahmet'ten geldi. Karaahmet, Çotanaklarda 3 dönem genel kaptanlık yaptı.

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü, İshak Çakmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 27 yaşındaki orta saha, Başkent ekibi ile bu sezon TFF 1. Lig'de 26 karşılaşmada forma giydi.

  1. 15.7.2020
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