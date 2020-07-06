Eskişehirspor 0-3 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor evinde İstanbulspor'u ağırladı. İstanbulspor, 1 penaltıdan yararlanamadığı mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. İstanbulspor 29. dakikada Eslem Öztürk ile penaltı kaçırdı. 37. dakikada Yusuf Ali Özer İstanbulspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının 44. dakikasında Berkay Görmez durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 90+1'de Erdem Şen skoru belirleyen golü kaydetti. İstanbulspor deplasmanda Eskişehirspor'u 3-0 ile geçti.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 22:04
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eskişehirspor 0-3 İstanbulspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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