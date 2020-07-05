Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

-B.B. maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahsaında B. B. 'u ağırlıyor. Maç öncesinde merak edilen konular arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanal yer alıyor. Peki, Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Süper Lig'e yükselme yarışındaki B.B. deplasmanda 'u konuk ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 53 puanla 4. sırada yer alıyor. Erzurumspor kazanarak yeniden 2. sıraya yükselmek istiyor. Maçtan önce açıklamalarda bulunan Teknik Direktör umutlu konuştu. Mehmet Özdilek, "Ligin boyu çok kısaldı önümüzde 3 tane müsabaka var. Elimizde puansal bir avantaj vardı, bunu Adana Demirspor'a devrettik. Ama fikstüre baktığımız zaman birinci ile yedinci arasında 2-3 puanlık farklar var. Dolayısıyla 3 haftalık fikstürde 6 takımında ilk iki iddiası devam edeceği aşikar olduğunu söyleyebiliriz. Beklenmedik bir mağlubiyet aldık ama içimizde analizleri yaptık. Nerede doğru, nerede yanlış yaptık bunları analiz ettik. Bu tür mağlubiyetlerden sonra çok fazla beklemeden maç yapmak aslında bir avantaj diyebiliriz. Düşüncemiz Giresunspor maçını kazanmak." ifadelerini kullandı.

GİRESUNSPOR-B.B. ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor-B.B. Erzurumspor maçı bu akşam saat 17:30'da Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

  1. 05.07.2020
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