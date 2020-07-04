Yusuf Şimşek yine gönderildi
Balıkesir'de teknik direktör Yusuf Şimşek, perşembe günkü Karagümrük maçından önce istifa etmişti.
Balıkesir'de teknik direktör Yusuf Şimşek, perşembe günkü Karagümrük maçından önce istifa etmişti. Yönetim ile görüşen ve son anda takımın başında maça çıkan Şimşek, 5-0'lık mağlubiyete engel olamadı. Ağır skor, Yusuf hocanın sonu oldu. Başkan Kadir Dağlı, "5-0'ın ardından yollar ayrıldı" diye konuştu.
- 4.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yusuf Şimşek yine gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.