Yusuf Şimşek yine gönderildi

Balıkesir'de teknik direktör Yusuf Şimşek, perşembe günkü Karagümrük maçından önce istifa etmişti. Yönetim ile görüşen ve son anda takımın başında maça çıkan Şimşek, 5-0'lık mağlubiyete engel olamadı. Ağır skor, Yusuf hocanın sonu oldu. Başkan Kadir Dağlı, "5-0'ın ardından yollar ayrıldı" diye konuştu.