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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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yine gönderildi

Yusuf Şimşek yine gönderildi

'de , perşembe günkü Karagümrük maçından önce istifa etmişti.

'de , perşembe günkü Karagümrük maçından önce istifa etmişti. Yönetim ile görüşen ve son anda takımın başında maça çıkan Şimşek, 5-0'lık mağlubiyete engel olamadı. Ağır skor, Yusuf hocanın sonu oldu. Başkan Kadir Dağlı, "5-0'ın ardından yollar ayrıldı" diye konuştu.

  1. 4.7.2020
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