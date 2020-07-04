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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Play-off’u istiyoruz

Play-off’u istiyoruz

: Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece , ’i kovalar.

, play-off hattından 6 puan uzaklaşmalarına rağmen, matematiksel olarak şansları sürdüğü sürece uğraşacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Önümüzde çok önemli bir maçı var. maçında çok istedik ama olmadı. Matematiksel olarak şansımız sürüyor. Sonuna kadar gideceğiz. Erzurum maçı hem bizim için hem bu camia için hem de lig için çok önemli. İnşallah o maçı da en iyi şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Sonuna kadar kovalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Giresun; Erzurum, Altınordu (D) ve Altay ile karşılaşacak.

  1. 4.7.2020
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