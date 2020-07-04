Play-off’u istiyoruz

Giresun Teknik Direktörü Hakan Kutlu, play-off hattından 6 puan uzaklaşmalarına rağmen, matematiksel olarak şansları sürdüğü sürece uğraşacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Önümüzde çok önemli bir Erzurum maçı var. Bursa maçında çok istedik ama olmadı. Matematiksel olarak şansımız sürüyor. Sonuna kadar gideceğiz. Erzurum maçı hem bizim için hem bu camia için hem de lig için çok önemli. İnşallah o maçı da en iyi şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Sonuna kadar kovalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Giresun; Erzurum, Altınordu (D) ve Altay ile karşılaşacak.