Play-off’u istiyoruz
Hakan Kutlu: Matematiksel olarak şansımız olduğu sürece Giresun, Süper Lig’i kovalar.
Giresun Teknik Direktörü Hakan Kutlu, play-off hattından 6 puan uzaklaşmalarına rağmen, matematiksel olarak şansları sürdüğü sürece uğraşacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Önümüzde çok önemli bir Erzurum maçı var. Bursa maçında çok istedik ama olmadı. Matematiksel olarak şansımız sürüyor. Sonuna kadar gideceğiz. Erzurum maçı hem bizim için hem bu camia için hem de lig için çok önemli. İnşallah o maçı da en iyi şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Sonuna kadar kovalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Giresun; Erzurum, Altınordu (D) ve Altay ile karşılaşacak.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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