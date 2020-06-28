Akhisarspor 1-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 30. hafta nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Buı akam oynanan Akhisarspor-Ümraniyespor maçında ev sahibi ekip 88. dakikada Bertuğ Bayar'ın attığı gol ile 1-0 galip ayrıldı. Akhisarspor 2 maçlık galibiyet hasretini bu karşılaşma ile noktaladı ve puanını 48'e yükseltti.