Akhisarspor 1-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor 1-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

1-0 | MAÇ SONUCU

Akhisarspor 1-0 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında 'u konuk etti. Uzun süre gol sesi çıkmayan maçta 88. dakikada Bertuğ Bayar topu ağlara gönderdi ve Akhisarspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'de 30. hafta nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Buı akam oynanan - maçında ev sahibi ekip 88. dakikada Bertuğ Bayar'ın attığı gol ile 1-0 galip ayrıldı. Akhisarspor 2 maçlık galibiyet hasretini bu karşılaşma ile noktaladı ve puanını 48'e yükseltti.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 22:10
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