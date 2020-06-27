Osmanlıspor 1-3 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de günün en kritik mücadelelerinden biri olan Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçında Osmanlıspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. 37. dakikada Sisokko'nun attığı golle öne geçen Erzurumspor 40. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile durumu 2-0'a taşıdı. Osmanlıspor 45+2'de penaltından farkı 1'e indirdi. Skoru belirleyen golü 70. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.