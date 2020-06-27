Osmanlıspor 1-3 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda düşme hattından kurtulmak isteyen Osmanlıspor'u Sisokko ve Ömer Şişmanoğlu'nun golleri ile 3-1 yendi.
TFF 1. Lig'de günün en kritik mücadelelerinden biri olan Osmanlıspor-B.B. Erzurumspor maçında Osmanlıspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. 37. dakikada Sisokko'nun attığı golle öne geçen Erzurumspor 40. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile durumu 2-0'a taşıdı. Osmanlıspor 45+2'de penaltından farkı 1'e indirdi. Skoru belirleyen golü 70. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 19:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Osmanlıspor 1-3 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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