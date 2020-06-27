Osmanlıspor 1-3 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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1-3 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Osmanlıspor 1-3 B.B. Erzurumspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de , deplasmanda düşme hattından kurtulmak isteyen 'u Sisokko ve Ömer Şişmanoğlu'nun golleri ile 3-1 yendi.

1. Lig'de günün en kritik mücadelelerinden biri olan -B.B. Erzurumspor maçında Osmanlıspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. 37. dakikada Sisokko'nun attığı golle öne geçen Erzurumspor 40. dakikada Ömer Şişmanoğlu ile durumu 2-0'a taşıdı. Osmanlıspor 45+2'de penaltından farkı 1'e indirdi. Skoru belirleyen golü 70. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 19:49
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