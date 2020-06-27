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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig ‘Mantıklı gelmiyor’

‘Mantıklı gelmiyor’

‘Mantıklı gelmiyor’

2. Lig temsilcisi 'ta , 'da ligin başlamasını yorumladı. Afacan, yaz sıcağında oynamanın mantıklı gelmediğini söylese de karara uyacaklarını dile getirdi ve "Oyuncuların sağlığı tehlikeye girmeyecek mi?" diye konuştu.

2. Lig temsilcisi 'ta , 'da ligin başlamasını yorumladı. Afacan, yaz sıcağında oynamanın mantıklı gelmediğini söylese de karara uyacaklarını dile getirdi ve "Oyuncuların sağlığı tehlikeye girmeyecek mi?" diye konuştu.
  1. 27.6.2020
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