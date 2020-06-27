Eskişehirspor küme düştü!
Türk futbolunun lokomotifi Eskişehirspor TFF 1. Lig'de bitime 4 hafta kala küme düştü. Kırmızı-siyahlıların 30. hafta maçında Altay ile 2-2 berabere kalması sonucu 2. Lig'e düşmesi kesinleşti. Maddi anlamda zor günler yaşayan Eskişehirspor toplamda -15 puan silme cezası almıştı.
TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Altay'ı konuk etti. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 53. dakikada Mehmet Özkan ve 68. dakikada Onur Bayramoğlu kaydetti. Altay'a beraberliği getiren golleri 86. dakikada Kerim Avcı ve 87. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu attı.
Altay'da Leandro Kappel, 90+1. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
ESKİŞEHİRSPOR KÜME DÜŞTÜ!
Bu sonucun ardından Eskişehirspor, bitime 4 hafta kala 12 puanla TFF 2. Lig'e düştü. Altay ise 47 puanla 5. sırada yer aldı.
Eskişehirspor, Ulusal Lisans Kriterlerini tamamlanmaması, Ruud Boffin ve Sebastian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle toplamda -15 puan silme cezasına çarptırılmıştı.
Altay, gelecek hafta Osmanlıspor'u ağırlayacak. Eskişehirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 19:47
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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