Eskişehirspor küme düştü! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Türk futbolunun lokomotifi küme düştü!

küme düştü!

Eskişehirspor küme düştü!

Türk futbolunun lokomotifi 1. 'de bitime 4 hafta kala küme düştü. Kırmızı-siyahlıların 30. hafta maçında Altay ile 2-2 berabere kalması sonucu 2. Lig'e düşmesi kesinleşti. Maddi anlamda zor günler yaşayan Eskişehirspor toplamda -15 puan silme cezası almıştı.

1. 'de 30. hafta karşılaşmasında , Altay'ı konuk etti. Yeni Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 53. dakikada ve 68. dakikada kaydetti. Altay'a beraberliği getiren golleri 86. dakikada Kerim Avcı ve 87. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu attı.

Altay'da Leandro Kappel, 90+1. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

ESKİŞEHİRSPOR KÜME DÜŞTÜ!
Bu sonucun ardından Eskişehirspor, bitime 4 hafta kala 12 puanla TFF 2. Lig'e düştü. Altay ise 47 puanla 5. sırada yer aldı.

Eskişehirspor, Ulusal Lisans Kriterlerini tamamlanmaması, Ruud Boffin ve 'nun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle toplamda -15 puan silme cezasına çarptırılmıştı.

Altay, gelecek hafta 'u ağırlayacak. Eskişehirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 19:47
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