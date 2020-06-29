Karagümrük son nefeste!
Derbi mücadelede İstanbulspor’u son dakika golüyle geçen kırmızı-siyahlılar, play-off iddiasını sürdürdü. Galibiyeti getiren golü Muhammed Pehlivan kaydetti.
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, seyircisiz(!) oynanan İstanbul derbisinde, İstanbulspor'u 90'da bulduğu golle yıktı: 1-0. Uzatmalara kadar iki tarafın da gol aradığı mücadelede, 3 puanı alan ev sahibi Fatih Karagümrük oldu. 47 puanla 7. sıradaki yerini koruyan kırmızı-siyahlılar, play-off hattından kopmadı. Karagümrük, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına çıkarken, haftayı puansız kapatan İstanbulspor, sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.
BALKON VE TERASTAN iZLEDiLER
İstanbul derbisinde İstanbulspor'u ağırlayan Fatih Karagümrük maçında seyircisiz maç yaşasığı delindi. Karagümrük taraftarı, stadın kenarında bulunan evlerin balkonlarına ve teraslarına çıkarak takımlarına destek verdi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar kurallara uyarken takımlarını da desteklemekten geri kalmadılar.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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