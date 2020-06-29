Karagümrük son nefeste!

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, seyircisiz(!) oynanan İstanbul derbisinde, İstanbulspor'u 90'da bulduğu golle yıktı: 1-0. Uzatmalara kadar iki tarafın da gol aradığı mücadelede, 3 puanı alan ev sahibi Fatih Karagümrük oldu. 47 puanla 7. sıradaki yerini koruyan kırmızı-siyahlılar, play-off hattından kopmadı. Karagümrük, gelecek hafta Balıkesirspor deplasmanına çıkarken, haftayı puansız kapatan İstanbulspor, sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak.

BALKON VE TERASTAN iZLEDiLER

İstanbul derbisinde İstanbulspor'u ağırlayan Fatih Karagümrük maçında seyircisiz maç yaşasığı delindi. Karagümrük taraftarı, stadın kenarında bulunan evlerin balkonlarına ve teraslarına çıkarak takımlarına destek verdi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar kurallara uyarken takımlarını da desteklemekten geri kalmadılar.