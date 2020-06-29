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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Akigo play-off aşkına

Akigo play-off aşkına

'e direkt çıkma biletini kaçıran Akhisarspor, evindeki maçta 'u son dakikalarda bulduğu golle yenerek play-off iddiasını sürdürdü.

'e direkt çıkma biletini kaçıran Akhisarspor, evindeki maçta 'u son dakikalarda bulduğu golle yenerek play-off iddiasını sürdürdü: 1-0. Cikalleshi ile 40. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamayan , ilk yarıyı golsüz geçti: 0-0. Akhisarspor'a 3 puanı getiren gol 87. dakikada Bertuğ'dan geldi. Konuk ekip Ümraniyespor, Nouri'nin kırmızı kart görmesiyle 45. dakikada 10 kişi kaldı. İki maçlık galibiyet hasretine son vererek 48 puanla 7. sıradaki yerini koruyan Akigolar, İstanbulspor deplasmınana çıkacak.
  1. 29.6.2020
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