Hatayspor süper yolda

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, dün Balıkesirspor'a şans tanımadı. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen maçın ikinci 45'inde üstünlüğü ele alan bordo-beyazlılar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. 52. dakikada Kubilay Sönmez'in düşürülmesiyle kazanılan penaltının başına geçen kaptan Mesut Çaytemel, takımını öne geçirdi: 1-0. 90'da Mirkan Aydın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşuyla skoru belirledi: 2-0. Bitime 4 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Hatayspor, en yakın rakibi BB Erzurumspor'la arasındaki 4 puanlık farkı da korudu.

BU 3 PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın 90 dakika sonunda yüzü gülüyordu. Çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Altıparmak, "Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında kontrol tamamen bizdeydi. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyük hedefimize ulaşacağız" dedi.