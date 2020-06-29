Hatayspor süper yolda
Balıkesirspor’u konuk eden lider, galibiyete uzandı. Mesut ve Mirkan’ın golleriyle 3 puanı kapan ev sahibi, bitime 4 hafta kala en yakın rakibine 4 puan fark attı.
TFF 1. Lig lideri Hatayspor, dün Balıkesirspor'a şans tanımadı. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen maçın ikinci 45'inde üstünlüğü ele alan bordo-beyazlılar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. 52. dakikada Kubilay Sönmez'in düşürülmesiyle kazanılan penaltının başına geçen kaptan Mesut Çaytemel, takımını öne geçirdi: 1-0. 90'da Mirkan Aydın ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşuyla skoru belirledi: 2-0. Bitime 4 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Hatayspor, en yakın rakibi BB Erzurumspor'la arasındaki 4 puanlık farkı da korudu.
BU 3 PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ
Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın 90 dakika sonunda yüzü gülüyordu. Çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Altıparmak, "Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında kontrol tamamen bizdeydi. Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyük hedefimize ulaşacağız" dedi.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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