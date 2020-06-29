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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Hatayspor süper yolda

Hatayspor süper yolda

’u konuk eden lider, galibiyete uzandı. Mesut ve Mirkan’ın golleriyle 3 puanı kapan ev sahibi, bitime 4 hafta kala en yakın rakibine 4 puan fark attı.

1. Lig lideri Hatayspor, dün 'a şans tanımadı. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen maçın ikinci 45'inde üstünlüğü ele alan bordo-beyazlılar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. 52. dakikada Kubilay Sönmez'in düşürülmesiyle kazanılan penaltının başına geçen kaptan Mesut Çaytemel, takımını öne geçirdi: 1-0. 90'da ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşuyla skoru belirledi: 2-0. Bitime 4 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Hatayspor, en yakın rakibi BB Erzurumspor'la arasındaki 4 puanlık farkı da korudu.

BU 3 PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ
Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın 90 dakika sonunda yüzü gülüyordu. Çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirten Altıparmak, "Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında kontrol tamamen bizdeydi. yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Büyük hedefimize ulaşacağız" dedi.

  1. 29.6.2020
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