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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Timsah hırs küpü

Timsah hırs küpü

galibiyeti ile kapatan 'da söz hocanın... , karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.

galibiyeti ile kapatan 'da söz hocanın... karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu belirten , "Şimdi yüzde 100 Giresunspor maçına odaklanıp, çok fazla bir şey söylemeden puanlar almak zorundayız" açıklamasında bulundu.
  1. 29.6.2020
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