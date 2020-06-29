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29 Haziran 2020, Pazartesi
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’de yas

Eskişehir’de yas

Ligin 30. haftasında küme düşmesi kesinleşen 'da moraller alt-üst oldu.

Ligin 30. haftasında küme düşmesi kesinleşen 'da moraller alt-üst oldu. Teknik direktör Mustafa Özer, "16-17 yaşındaki çocukları oynatıyoruz. Amacımız Eskişehirspor'un geleceğini kurtarmak. Küllerimizden doğacağız. Toprağa düşene kadar Eskişehirsporluyuz" dedi.
  1. 29.6.2020
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