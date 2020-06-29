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29 Haziran 2020, Pazartesi
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’ın umudu var

Altay’ın umudu var

beraberliğiyle ilk 6 yolunda yara alan hedeften vazgeçmiyor.

beraberliğiyle ilk 6 yolunda yara alan hedeften vazgeçmiyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, " için mücadeleyi bırakmayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 29.6.2020
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