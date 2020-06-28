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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'un corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

'un corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Bursaspor'un corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

1. ekiplerinden 'da takım, teknik heyet ve personele uygulanan corona virüsü test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

1. 'in 31. haftasında salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan 'un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.


  1. 28.06.2020
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