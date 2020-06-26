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26 Haziran 2020, Cuma
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Keçiören maça hazır

Keçiören maça hazır

, 1. 'in 30. haftasında Altınordu ile bugün deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

, 1. 'in 30. haftasında Altınordu ile bugün deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Gruplar halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Futbolcuların oldukça hırslı olduğu gözlendi.
  1. 26.6.2020
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