Dadaşlar tek yürek
Ligin 30. haftasında Osmanlıspor'a konuk olacak Erzurumspor tek yürek… Eskişehirspor galibiyetinin anlam kazanması için bu maçı da kazanmaları gerektiğini belirten teknik direktör Mehmet Özdilek, "Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Diğer müsabakalara da baktığımız zaman avantajlı bir hafta geçirdik" dedi.
- 26.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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