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26 Haziran 2020, Cuma
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Dadaşlar tek yürek

Dadaşlar tek yürek

Ligin 30. haftasında 'a konuk olacak Erzurumspor tek yürek… galibiyetinin anlam kazanması için bu maçı da kazanmaları gerektiğini belirten , "Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Diğer müsabakalara da baktığımız zaman avantajlı bir hafta geçirdik" dedi.

Ligin 30. haftasında 'a konuk olacak Erzurumspor tek yürek… galibiyetinin anlam kazanması için bu maçı da kazanmaları gerektiğini belirten , "Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Diğer müsabakalara da baktığımız zaman avantajlı bir hafta geçirdik. Evimizde ligin en son takımına karşı oynadık. Bu tür müsabakalarda eğer sizin amacınız şampiyonluksa çok fazla ayırt etmeden her rakibe saygı göstererek oynamak zorundasınız, ki bu maçta da bunu yaptık. Osmanlıspor ile zor bir maç oynayacağız. Bu hafta fiziksel anlamda daha iyi, daha güçlü olacağız. Osmanlıspor konum olarak sıkıntılı süreç yaşayan takımlardan bir tanesi. Onlar da 'a kaybettiler. Onlar açısından da önemli bir müsabaka olacak ama biz arkaya bakan bir takım değiliz. Sezon başından bu yana hedeflenen 'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Erzurumspor'u hak ettiği yerlere taşımak için tüm takım özveriyle çalışıyoruz. Emeklerimizin karşılığını da alacağız" ifadelerini kullandı.
  1. 26.6.2020
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