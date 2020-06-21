Akhisarspor'da 12 vaka!
Akhisar'da teknik direktör Yılmaz Vural'ın da aralarında olduğu 12 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada "Teknik ekibimizden 2 kişi, futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır" denildi. Süper Lig, TFF ekipleri bu gelişme üzerine Akhisar için 'geçmiş olsun' mesajları yayınladılar.
Akhisar'da teknik direktör Yılmaz Vural'ın da aralarında olduğu 12 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada "Teknik ekibimizden 2 kişi, futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır" denildi. Süper Lig, TFF ekipleri bu gelişme üzerine Akhisar için 'geçmiş olsun' mesajları yayınladılar.
MAÇ YAPILACAK MI?
Akhisar'da çıkan vakaların ardından bugünkü Altay maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Korona çıkan bir takımla ilgili TFF'nin talimatnamesi şöyle: "Takımların A Takım Listesindeki futbolculardan test sonuçlarına göre maçlarda görev alacakların sayısı 14 futbolcunun altına inerse, müsabaka oynatılmayarak ileri bir tarihe ertelenir." Bu durum maç oynanabilecek.
KASAPOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı arayarak geçmiş olsun temennisindebulundu. Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, tüm kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
'OYNAMAK İSTİYORUZ'
TFF 1. Lig'de bugün Akhisarspor'u ağırlamaya hazırlanan Altay, rakip takımda 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, maçı oynamak istediklerini belirtti. Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, "Bizim bir çekincemiz yok" dedi.
- 21.6.2020
- Fenerbahçe Kayserisporlu Mensah'ı gündemine aldı
- Erman Toroğlu: 'Keyif almadım' cümlesini hiçbir başkan kullanamaz
- Emre Kaplan: Galatasaray Claudio Bravo için nabız yokluyor
- Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Net kırmızı"
- Serdar Sarıdağ: Dorukhan Toköz'e Beşiktaş'ın vereceği ücretten daha iyi teklif geldi
- Tahir Karapınar'dan flaş Kasımpaşa kararı! Serdar Aziz ve Emre Belözoğlu yerine...
- Galatasaray - Gaziantep FK | Muhtemel 11'ler
- Spor yazarları Denizlispor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Rıdvan Dilmen'den flaş sözler! "Sergen Yalçın Caner Erkin'i silmiş"
- Sergen Yalçın'ın gole verdiği tepki olay oldu!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Akhisarspor'da 12 vaka! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.