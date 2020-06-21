Akhisarspor'da 12 vaka! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor'da 12 vaka!

Akhisarspor'da 12 vaka!

Akhisarspor'da 12 vaka!

'da 'ın da aralarında olduğu 12 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada "Teknik ekibimizden 2 kişi, futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır" denildi. , ekipleri bu gelişme üzerine Akhisar için 'geçmiş olsun' mesajları yayınladılar.

'da 'ın da aralarında olduğu 12 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada "Teknik ekibimizden 2 kişi, futbolcularımızdan 3 kişi ve personelimizden 7 kişinin testi pozitif çıkmıştır" denildi. , ekipleri bu gelişme üzerine Akhisar için 'geçmiş olsun' mesajları yayınladılar.

MAÇ YAPILACAK MI?
Akhisar'da çıkan vakaların ardından bugünkü Altay maçının oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu. Korona çıkan bir takımla ilgili TFF'nin talimatnamesi şöyle: "Takımların A Takım Listesindeki futbolculardan test sonuçlarına göre maçlarda görev alacakların sayısı 14 futbolcunun altına inerse, müsabaka oynatılmayarak ileri bir tarihe ertelenir." Bu durum maç oynanabilecek.

KASAPOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ı arayarak geçmiş olsun temennisindebulundu. Vural'dan bilgi alan Bakan Kasapoğlu, tüm kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

'OYNAMAK İSTİYORUZ'
TFF 1. Lig'de bugün Akhisarspor'u ağırlamaya hazırlanan Altay, rakip takımda 12 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından, açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar, maçı oynamak istediklerini belirtti. Asbaşkanı Sabri Sevenoğlu, "Bizim bir çekincemiz yok" dedi.

  1. 21.6.2020
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