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08 Haziran 2020, Pazartesi
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’un tesellisi

Akhisarspor’un tesellisi

'da Altay deplasmanında hasretine son verecek olan , pandemi sürecinde futbolcularının sağlık problemi yaşamamasıyla teselli buldu.

'da Altay deplasmanında hasretine son verecek olan , pandemi sürecinde futbolcularının sağlık problemi yaşamamasıyla teselli buldu. Antrenmanlarında sakatlık yaşanmayan Akigo, oyuncularını salgından da uzak tuttu. Bbirçok kulüpte virüs vakalarına rastlanırken Akhisarspor'da testler negatif çıktı.
  1. 8.6.2020
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