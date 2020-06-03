Dadaş mesaide

Günde iki antrenman yapan Erzurumspor'de Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Oyuncularımızın moral ve motiveleri çok iyi. Kalan maçları başarı ile bitirerek arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşamayı ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.