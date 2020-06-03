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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Dadaş mesaide

Dadaş mesaide

Günde iki antrenman yapan Erzurumspor'de , "Oyuncularımızın moral ve motiveleri çok iyi. Kalan maçları başarı ile bitirerek arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşamayı ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Günde iki antrenman yapan Erzurumspor'de , "Oyuncularımızın moral ve motiveleri çok iyi. Kalan maçları başarı ile bitirerek arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşamayı ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 3.6.2020
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