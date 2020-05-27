Altay'dan transfer bombaları! 2 imza birden... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altay'dan transfer bombaları! 2 imza birden...

'dan bombaları! 2 imza birden...

Altay'dan transfer bombaları! 2 imza birden...

1. Lig'in başarılı ekiplerinden bombalarını ardı ardına patlatıyor. Daha önce , ve 'nun sözleşmelerini 2022 yılına kadar uzatan ekibi 2 isimle daha devam dedi.

1'inci Lig temsilcisi 'da yönetim iç transferde atağa kalktı. Daha önce , ve 'nun sözleşmelerini 2022 yılına kadar uzatan siyah-beyazlılar, sol bek ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'in mukavelelerini de 2'şer yıl uzattı. Son iki sezonda Altay forması giyen Özgür kaptanlık görevini üstlendiği siyah-beyazlı takımda geçen sezon ligde 29, bu sezon 25 maçta oynadı. Sezon başında takıma katılan Yılmaz ise 24 karşılaşmada görev alıp 2 gol kaydetti. İç transferde 5 oyuncuyla el sıkışan yönetimin mevcut kadrodaki isimlerle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

  1. 27.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'dan transfer bombaları! 2 imza birden... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA