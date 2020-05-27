TFF 1. Lig'in başarılı ekiplerinden Altay transfer bombalarını ardı ardına patlatıyor. Daha önce Hollandalı Kappel, Belaruslu Putsila ve Portekizli Paixao'nun sözleşmelerini 2022 yılına kadar uzatan İzmir ekibi 2 isimle daha devam dedi.
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da yönetim iç transferde atağa kalktı. Daha önce Hollandalı Kappel, Belaruslu Putsila ve Portekizli Paixao'nun sözleşmelerini 2022 yılına kadar uzatan siyah-beyazlılar, sol bek Özgür Özkaya ve orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'in mukavelelerini de 2'şer yıl uzattı. Son iki sezonda Altay forması giyen Özgür kaptanlık görevini üstlendiği siyah-beyazlı takımda geçen sezon ligde 29, bu sezon 25 maçta oynadı. Sezon başında takıma katılan Yılmaz ise 24 karşılaşmada görev alıp 2 gol kaydetti. İç transferde 5 oyuncuyla el sıkışan yönetimin mevcut kadrodaki isimlerle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.
- 27.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altay'dan transfer bombaları! 2 imza birden... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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