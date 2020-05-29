Kupayla elveda - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Kupayla elveda

Kupayla elveda

Kupayla elveda

Altay’ın tecrübeli yıldızı , siyah-beyazlı ekiple ’e yükseldikten sonra aktif hayatına son noktayı koymak amacında.

Koronavirüs sonrası yeniden başlayacak olan 1'inci Lig'de Süpe Lig hesapları yapan Altay'da , jübile hazırlığında. 39 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı takımla 'e çıkarak aktif hayatına nokta koymayı hedefliyor. Kariyerinde Bursaspor formasıyla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, 1'inci Lig'de , 2'nci Lig'de Altay ve Erciyes, 3'üncü Lig'de ise 'la kupa kaldıran tecrübeli yıldız, "Altay'da 6. şampiyonluğumu yaşamayı ve jübilemi kupayla taçlandırmak istiyorum. Futboldan kopmayı da düşünmüyorum. Antrenörlük
  1. 29.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kupayla elveda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA