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29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Boluspor’da izin bitti

’da izin bitti

Boluspor’da izin bitti

, nedeni ile verilen iznin ardından tesislerinde hazırlıklara yeniden başladı.

, nedeni ile verilen iznin ardından tesislerinde hazırlıklara yeniden başladı. Karaçayır'da bulunan tesislerinde hazırlıklarını sürdüren kırmızıbeyazlılar, 25 puanla 15. sırada bulunuyor.
  1. 29.5.2020
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