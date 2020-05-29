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29 Mayıs 2020, Cuma
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Osmanlı’da çift idman

Osmanlı’da çift idman

, 'dan yeniden başlayacak olan lige günde çift idmanla hazırlanıyor.

, 'dan yeniden başlayacak olan lige günde çift idmanla hazırlanıyor. Batıkent Tesisleri'nde sabah koşu ve koordinasyon çalışan futbolcular, akşam da çift kale maç yaparak günü tamamladılar.
  1. 29.5.2020
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