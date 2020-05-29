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29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Vural: Her takımın bir iddiası var

Vural: Her takımın bir iddiası var

Vural: Her takımın bir iddiası var

Yeniden başlayacak olan lig öncesi özel maç oynamak için 'nin onayını bekleyen Akhisarspor'un hocası , uzun bir ara verildiğini belirterek, "Lige hazırlanmak için özel maç şart. Her takımın kendisine göre bir iddiası var" dedi.

Yeniden başlayacak olan lig öncesi özel maç oynamak için 'nin onayını bekleyen Akhisarspor'un hocası , uzun bir ara verildiğini belirterek, "Lige hazırlanmak için özel maç şart. Her takımın kendisine göre bir iddiası var" dedi.
  1. 29.5.2020
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