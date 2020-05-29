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29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Altay’da Paxiao ve Tatos çok hırslı

’da Paxiao ve Tatos çok hırslı

Altay’da Paxiao ve Tatos çok hırslı

hesapları yapan 'ın iki yabancısı; ve , 'da yeniden başlaması planlanan ligi sabırsızlkla bekliyor.

hesapları yapan 'ın iki yabancısı; ve , 'da yeniden başlaması planlanan ligi sabırsızlkla bekliyor. Ekstra çalışan Portekizli golcü Paixao ve Yunan 10 numara Tatos, kalan 6 maça hazırlanıyor.
  1. 29.5.2020
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