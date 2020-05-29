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29 Mayıs 2020, Cuma
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Eroğlu: Süreç kolay geçmiyor

Eroğlu: Süreç kolay geçmiyor

, 'da yeniden başlaması planlanan lige hazır gireceklerini belirterek, "Sağlıkla ilgili her şeye dikkat ediyoruz. Süreç kolay geçmiyor ama şimdilik her şey güzel şekilde devam ediyor" diye konuştu.

, 'da yeniden başlaması planlanan lige hazır gireceklerini belirterek, "Sağlıkla ilgili her şeye dikkat ediyoruz. Süreç kolay geçmiyor ama şimdilik her şey güzel şekilde devam ediyor" diye konuştu.
  1. 29.5.2020
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