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22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Altay'lı Cenk'e teklif yağıyor

Altay'lı Cenk'e teklif yağıyor

Altay'lı Cenk'e teklif yağıyor

Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar, birçok kulübü peşine taktı. Altay Futbol Şube Sorumlusu , 'den 6 kulübün Cenk'i istediğini, ayrıca Avrupa'dan önemli kulüplerin 20 yaşındaki savunmacıyı takip ettiğini söyledi.

Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar, birçok kulübü peşine taktı. 'den 6 kulübün Cenk'i istediğini, ayrıca Avrupa'dan önemli kulüplerin 20 yaşındaki savunmacıyı takip ettiğini belirten futbol şube sorumlusu , "Sezon sonunda değerlendireceğiz. Şu an sadece Süper Lig'e konsantre olduk" dedi. 2014'te Altay'a gelen solak stoper, bu sezon 9 maça çıktı.
  1. 22.5.2020
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